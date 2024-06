Torna il Festival «DIRAMA», un viaggio al ritmo della natura

Dal 21 giugno al 12 luglio torna il Festival « DIRAMA », organizzato da Legambiente Bergamo e giunto alla sua sesta edizione. L’iniziativa si propone di diffondere conoscenze, promuovere e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale della provincia di Bergamo e delle sue comunità. «La bellezza di “Dirama” è data dai dialoghi che è in grado di creare, coi territori e con le persone. Ogni anno proviamo a crearne di nuovi, con la certezza che queste connessioni siano fondamenta solide per la diffusione di conoscenze naturalistiche e scientifiche, e di cultura ambientale» spiega Elena Ferrario, Presidente di Legambiente Bergamo. L’obiettivo è sviluppare un approccio sempre più inclusivo, riflettere e fare, mettendo in connessione le persone che operano in direzione di buone pratiche per il futuro in ambito di natura e cura del territorio.