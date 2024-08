L’inquinamento dei fiumi, un problema che ci ostiniamo a ignorare (e non solo alle Olimpiadi)

Nella Senna si aggirava un’altra minaccia per gli atleti olimpici (e no, non era lo squalo Lilith). Si tratta dell’acido trifluoroacetico (TFA), un inquinante eterno che fa parte della grande famiglia dei PFAS, le sostanze poli- e per-fluoroalchiliche, la cui origine è riconducibile alla degradazione di vari pesticidi ma non solo. Stando al rapporto realizzato dall’organizzazione ambientalista PAN Europe, l’acqua della Senna ha una concentrazione di TFA pari a 2,900 microgrammi per litro. Un livello ben oltre quello che in altri Paesi è stato dichiarato sicuro per la salute umana.