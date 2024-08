I parchi urbani non devono vivere solo d’estate

Un parco deve essere concepito come un organismo vivente, capace di adattarsi e offrire esperienze uniche in ogni stagione. La progettazione dovrebbe prevedere spazi multifunzionali, utilizzabili in modi diversi a seconda del periodo dell’anno. Aree verdi che ospitano concerti estivi possono diventare piste di pattinaggio in inverno, mentre gli orti urbani, che offrono frutta e verdura fresca in primavera ed estate, possono trasformarsi in luoghi didattici durante i mesi più freddi. I parchi dovrebbero essere spazi in cui l’economia locale possa prosperare, con mercati agricoli, fiere artigianali e caffè temporanei che animano l’area, offrendo anche opportunità di lavoro e crescita economica per la comunità.