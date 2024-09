L’eco-minimalismo è per tutti (o quasi), parola di Marta Valoti

In fin dei conti, secondo Valoti, «chiunque può essere minimalista: non c’è uno standard che vale per tutti, nemmeno quella dell’estetica perfetta che si incontra spesso, di case bianche, vestiti bianchi, in cui tutto è immacolato. Si rischia di pensare che il minimalismo sia elitario, quando non è per niente così: ciascuno lo può e deve vivere a modo suo. Il minimalismo non è quello che si ha o non si ha, non è un insieme di regole stringenti da seguire alla lettera. Vorrei che le persone non le prendessero queste immagini perfette come oro colato. Se una persona sente che è la sua strada, può farlo senza doversi omologare».