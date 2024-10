Bergamo tra le città più inquinate d’Europa: cosa significa per noi e per la nostra salute

Francesco Tursi, pneumologo, direttore dell’UOC Riabilitazione specialistica cardio-respiratoria dell’Ospedale di Codogno, da anni fa presente l’«aumento insolito di riacutizzazioni di patologie respiratorie, così come, in caso di episodi respiratori acuti, a sintomi che persistono per periodi molto lunghi. Allo stesso modo, soprattutto in corrispondenza dei periodi con meno piogge, nei soggetti allergici, i sintomi tipici, come la rinite, si protraggono oltre quello che è il periodo classico di durata, manifestandosi anche in periodi anomali. E anche chi non ha patologie respiratorie pregresse è esposto a dei rischi. Chi respira inquinanti tutti i giorni sviluppa un danno infiammatorio, proprio come succede ai fumatori, che potrebbe poi evolvere in una qualche forma di malattia respiratoria».