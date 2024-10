La Festa dei nonni ci rimette con i piedi nella terra

MM: Sì, credo fermamente che il contatto con la terra e il giardinaggio possano offrire un linguaggio silenzioso e profondo per costruire una connessione intergenerazionale. C’è qualcosa di speciale nel condividere il gesto semplice e antico di piantare un seme o prendersi cura di una pianta. È un’attività che non richiede molte parole, ma che racchiude in sé significati profondi: il rispetto per il tempo, la pazienza, la cura e l’attenzione. Questi gesti diventano insegnamenti naturali, che possono essere trasmessi dai nonni ai nipoti in un modo intimo e duraturo. Il giardinaggio offre anche l’opportunità di lavorare insieme, di osservare la crescita e il cambiamento, di fare esperienza del ciclo della vita. Questo crea un terreno fertile, non solo in senso fisico, ma anche emotivo, dove le generazioni si incontrano in uno spazio comune fatto di condivisione e scoperta. Attraverso la cura di una pianta o di un giardino, si possono trasmettere valori come la responsabilità, l’importanza della pazienza e la bellezza della cura del mondo che ci circonda.