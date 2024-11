Itinerari golosi e tradizioni: il borgo di Teveno e il passo della Manina

«Ehi, siamo in anticipo sulla tabella di marcia! Che ne dite se facciamo una deviazione alla Punta delle Oche? Venti minuti e siamo in cima». Il consenso giunge unanime e cosi svoltiamo a destra. Una breve impennata ci porta al colle delle Oche (2080m), una sella posta sul crinale tra il monte Barbarossa e la Punta delle Oche, riconoscibile dalla luccicante croce metallica. Tenendo la destra seguiamo l’aereo filo di cresta, che ci conduce fino alla croce (2119m). Su molte cartine e app escursionistiche questa cima non è menzionata mentre in altre viene indicata come cima Pizzul. La croce di vetta è stata collocata nel 2019 e da allora “quota 2119” viene unanimamente riconosciuta come punta delle Oche. Il Pizzul (2068m) è invece l’elevazione che si incontra proseguendo lungo la cresta in direzione Nord.