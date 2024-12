Tra olivi e salmerini di Predore

Trovandosi in territorio di Vigolo provo a mettermi in contatto con il parroco, monsignor Giovanni Battista Bettoni, nativo del luogo, che molto cordialmente mi ragguaglia: «Quando ho sentito che lei cercava informazioni relative alla chiesa dei lebbrosi subito mi sono incuriosito ed ho iniziato a chiedere in paese perché noi la conosciamo come chiesa del colle del Gioco e non come chiesa dei lebbrosi». I dubbi si moltiplicano… «La chiesa si trova sulla antica via di collegamento tra Predore, Vigolo e Parzanica, quando non esisteva la strada rivierasca perché gli strapiombi rocciosi del Corno di Predore impedivano il transito. Fino a vent’anni fa la casetta adiacente alla chiesa era abitata da un contadino che portava le bestie al pascolo sui prati del colle. In seguito è stata abbandonata rischiando di cadere in rovina. Si ha notizia che nel 1750 la chiesa fosse di proprietà dei conti di Castelli Calepio, poi passata nelle mani di una nobile famiglia di Tavernola. Il contadino ricorda ancora quando, più di cinquant’anni fa, accompagnava a cavallo la nobildonna di Tavernola a passeggio tra le terre di sua proprietà salendo fino al colle. Oggi a prendersi cura della chiesa sono i nuovi proprietari, due fratelli di Vigolo, che hanno iniziato a ripulire dai rovi tutta l’area circostante la chiesa, ridonando dignità e lustro alla chiesa».