Nel cuore della Val Taleggio, un paradiso di pascoli, faggi e formaggi

Tra guglie rocciose, ripidi prati (prestare attenzione in caso di neve) e incantevoli boschi di faggio, raggiungiamo la bocchetta di Penscei (1429m), posta in prossimità del baitello del Loz. Si prosegue calcando il versante orientale dello Zucco della Mersa per poi abbassarsi di quota fino alla sella pascoliva (1285m) posta sopra le baite della località Roncaiola. La Culmine si trova appena oltre la sella, in direzione Ovest ma non rappresenta un nostro obiettivo odierno. Cerchiamo invece il sentiero che dovrebbe ricondurci ad Avolasio. Dalla sella occorre scendere poche decine di metri in direzione Est, lungo la strada sterrata. Alla biforcazione della strada, ignoriamo entrambe le direzioni (dritti si andrebbe alle stalle Boldes e a sinistra alle case di Roncaiola). Il nostro sentiero si diparte proprio all’intersezione delle due strade ma non è segnalato e, inizialmente, pare più uno scolo d’acqua che un sentiero. Basta abbassarsi un poco che subito diviene una splendida mulattiera immersa nel bosco. Con il fruscio delle foglie a fare da sottofondo, scendiamo in breve al tornante della strada provinciale 64, diretta alla Culmine, in prossimità del ponte sul torrente Bordesiglio (1036m).