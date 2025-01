Foppolo e Carona, riapre la seggiovia Conca Nevosa. Da inizio stagione 47mila ingressi

Sabato 11 gennaio aprirà ufficialmente la seggiovia quadriposto Conca Nevosa, nel comprensorio sciistico di Foppolo e Carona, in alta Valle Brembana. Dopo alcuni anni di chiusura torna così fruibile una delle aree sciabili più apprezzate dagli appassionati.

«Una corsa contro il tempo»

«Da quando abbiamo avuto in gestione gli impianti della Val Carisole dal Comune di Carona - continua Calvetti - è stata una corsa contro il tempo e le condizioni meteo, inizialmente, non sono state favorevoli. Abbiamo lavorato quotidianamente, tra revisioni e collaudi, per sbloccare la situazione solo una volta garantito il perfetto innevamento delle piste. Ora siamo pronti a offrire alla clientela un prodotto all’altezza della storia del comprensorio».