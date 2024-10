Piste da sci di Foppolo e Carona: apre il comprensorio con un unico skipass

Tutto il comprensorio di Foppolo e Carona fruibile con un unico biglietto: dopo l’acquisizione dei terreni e degli impianti di risalita della Val Carisole, l’amministrazione comunale di Carona si è messa subito all’opera per riaprire gli impianti e ha affidato la gestione per la stagione 2024 -2025 alla società Devil Peak. Il comprensorio sarà quindi interamente a disposizione degli sciatori con uno skipass unico valido per tutti gli impianti e acquistabile in tutte le biglietterie.

La delibera di Giunta

«Dall’attimo in cui l’amministrazione comunale di Carona è riuscita a concludere positivamente l’acquisizione dei terreni e degli impianti di risalita della Val Carisole, si è immediatamente messa al lavoro per mantenere la promessa fatta, ovvero riaprire gli impianti e consentire così la pratica delle attività sciistiche – spiega in una nota il Comune di Carona –. La sfida, già di per sé tutt’altro che banale, si è resa ancora più ardua considerando la volontà di garantire l’apertura congiunta di tutto il comprensorio e non solo della componente di proprietà comunale».

La Giunta di Carona si è riunita lo scorso 25 ottobre per discutere e deliberare i termini dell’affidamento diretto di gestione alla società Devil Peak. A seguito di questa decisione si ha avuto quindi la certezza della completa apertura del comprensorio per la stagione invernale 2024-2025. Il comprensorio sarà quindi interamente a disposizione degli sciatori con uno skipass unico valido per tutti gli impianti e acquistabile in tutte le biglietterie.

L’accordo con Foppolo