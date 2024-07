Il Comune di Carona acquisisce gli impianti della Val Carisole. «Fruibilità e unità gli obiettivi»

Al Comune sono andati, in particolare, le seggiovie Alpe Soliva, Valgussera e Conca Nevosa, impianti che, insieme a Quarta Baita e Montebello di Foppolo, costituiscono l’ex comprensorio unificato di Brembo Ski. E riunificare il comprensorio è oggi proprio l’obiettivo delle due amministrazioni comunali. A breve il Comune di Carona pubblicherà il bando per trovare un gestore degli impianti di Carona.

La dichiarazione del Comune di Carona

«Lo scorso 15 luglio 2024 si è concluso l’iter di acquisizione, da parte del Comune di Carona, del ramo di azienda della Sviluppo Monte Poieto avente in capo i terreni, gli impianti di risalita e gli immobili connessi - spiega il Comune di Carona -. La delicata trattativa ha avuto inizio mesi addietro ed è stata condotta con perizia e professionalità dalle parti fino alla concretizzazione degli accordi presi, ora sigillati da atto notarile. La negoziazione è stata fitta ed intensa, atta a non tralasciare nemmeno il più piccolo dettaglio, ed è sintomo della serietà con cui l’attuale amministrazionecomunale intende affrontare il rilancio e lo sviluppo dei beni appena acquisiti. Destagionalizzazione, fruibilità ed unità: queste sono le parole d’ordine che fanno da guida alle scelte da prendere per il futuro del comprensorio, di Carona e di tutta la Valle Brembana».