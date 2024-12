Foppolo con Carona, da sabato 21 dicembre l’apertura continuativa

Dopo alcune stagioni sciistiche di incertezza, Foppolo e Carona tornano unite. Da sabato 21 dicembre l’apertura degli impianti di risalita sarà continuativa fino a fine stagione (a eccezione di Natale) con le piste perfettamente innevate. Ma per vedere le due stazioni del comprensorio di nuovo collegate serviranno ancora alcuni giorni di pazienza: si è infatti in attesa dei collaudi di due impianti in Val Carisole da parte del ministero. Le seggiovie di Carona-Val Carisole sono state assegnate in gestione dal Comune di Carona alla Belmont-Foppolo solo a inizio novembre.