Tutti gli appuntamenti in programma a Bergamo per il Giorno della Memoria

Questi appuntamenti rappresentano l’apice di una lunga rassegna di eventi prenderà il via qualche giorno prima del Giorno della Memoria e che sarà dedicata ai più giovani, come la proiezione del film d’animazione «ARF» al Cinema Conca Verde alle 16 di sabato 25 gennaio, lo spettacolo teatrale «Fino a quando la mia stella brillerà. La storia di Liliana Segre» al Teatro di Loreto alle 21. Allo stesso orario allo Spazio Caverna di via Tagliamento ci sarà lo spettacolo conferenza «Immagini, malgrado tutto», in replica il giorno successivo. Proprio domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 14, è in programma il laboratorio e spettacolo teatrale «Il treno dei bambini» al Teatro San Giorgio, mentre concluderà la rassegna lo spettacolo teatrale «Lydia tra le nazioni» in programma nell’Auditorium del Liceo Scientifico «Lorenzo Mascheroni» mercoledì 29 gennaio alle 21 e dedicato alla vita di Lydia Gelmi Cattaneo, prima bergamasca a esser riconosciuta come Giusta tra le nazioni per aver salvato numerosi ebrei tra il 1943 e il 1945.