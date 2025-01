Da Lonno a Chiuduno, un viaggio nella tradizione vestimentaria italiana e bergamasca

In questo tripudio di storia della moda, immancabile un tributo al tipico abbigliamento del nostro territorio, testimoniato da pezzi originari delle valli bergamasche. Tra i diversi capi alcuni sono provenienti dai comuni di Dossena e Parre, di cui quest’ultimo, in aggiunta allo storico vestito del paese, presenta una cappa molto antica, forse tra le più remote della Lombardia, in prestito dal Gruppo Folclorico Lampiusa. Altri abiti sono donazioni temporanee, in occasione dell’evento, di altre Associazioni come Arlecchino Gruppo Folkloristico oppure da parte di privati. Un’opportunità per approfondire l’evoluzione storica della comunità bergamasca, alla scoperta delle abitudini di vita del passato e con la speranza di creare un ricordo collettivo.