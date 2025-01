A Treviglio tutto il meglio del wedding grazie a «Bergamo Sposi»

Come da tradizione, la kermesse verrà impreziosita da incontri e work shop dedicati agli sposi, a partire dall’inaugurazione in programma venerdì 17 gennaio alle 17 con i discorsi delle autorità e il taglio del nastro con le note musicali di sottofondo di One Music. Sabato 18 gennaio il calendario di appuntamenti proseguirà alle 10.30 con «Pillole di benessere per gli sposi» (presso la Sala Convegni) della naturopata Enza Pitingolo, che spiegherà come affrontare lo stress dei preparativi, come lo stress influisce sul fisico e sulla mente e l’importanza della comunicazione per il rapporto di coppia. Alle 11.30 Gigliola Ferrari e Margherita Brunazzo terranno una vera e propria «Bride image consulting», una consulenza interamente dedicata alla sposa per capire i look più adatti, con proposte di make up e acconciatura e con suggerimenti per la cura della pelle e dei capelli da seguire prima del matrimonio. L’incontro permetterà di capire anche i servizi dedicati al grande giorno, come l’assistenza fino all’uscita di casa o durante la giornata.