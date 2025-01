Idee per buoni propositi dell’anno: riuso, bicicletta e nuove consapevolezze

Spostarsi a piedi o in bici – ormai – è un privilegio: le città sono a misura di automobilisti, il tempo che abbiamo a disposizione sembra sempre troppo poco per concederci il lusso di una passeggiata.

Ma, se ne abbiamo la possibilità, possiamo ritagliarci qualche spazio per lasciare l’auto o la moto in garage e muoverci in modo alternativo. Questo non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora la salute e permette di vivere il territorio.Invece di prendere l’auto per una piccola spesa vicino a casa, possiamo munirci di una borsa con ruote o uno zaino per trasportare comodamente gli acquisti.