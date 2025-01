Le Crimson Vipers: passione e inclusività nel Roller Derby

Nonostante il numero di giocatrici sia comunque ridotto, la diffusione del roller derby in Italia conta formazioni in diverse città come Bolzano, Udine, Milano, Torino Bologna, Rimini, Padova, Vicenza, Roma, Fermo, Lecce e Palermo. Tutto ciò è accompagnato dalla creazione nel 2021 di un campionato a cui vengono attinte parte delle giocatrici del Team Italy, la Nazionale in cui sono presenti le migliori giocatrici italiane, destinate ad affrontare Europei e Mondiali: «Essendo in poche, il campionato si svolge con un girone d’andata e uno di ritorno a cui si aggiungono le finali per assegnare il titolo. In genere concentriamo le partite del girone in due giorni così anche da poterci trovare e confrontarci con le altre - osserva Brignoli -. Qualche settimana fa a Bologna c’è stato un triangolare amichevole con Austria e Svizzera e l’Italia è uscita vincitrice in un entrambi i match, un segnale importante in vista dei Mondiali che si svolgeranno a Innsbruck il prossimo luglio».