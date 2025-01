Alla Mezza sul Brembo c’era (anche) lo straordinario mondo di Sir Marathon

Infreddolito a chi? Nicola Bonzi ride se si fa presente che a lui, i 2 gradi e la pioggia di Dalmine, devono essere sembrate le isole Hawaii. Il giorno dell’Immacolata si era preso il primo successo in carriera in maratona a Reggio Emilia (in mezzo a una tempesta di neve). Ventotto giorni dopo eccolo uomo-copertina alla Mezza sul Brembo, vinta per la prima volta in carriera. Un anno dopo il gesto da «Libro Cuore» a favore del compagno di allenamento Pietro Sonzogni, stavolta il 30enne (fra pochi giorni) figlio d’arte dell’Atl. Valle Brembana, non ha fatto sconti a nessuno. Transitato a metà gara a fianco dell’emiliano Patrick Francia, ha cambiato marcia tra il sedicesimo e diciassettesimo chilometro, nell’unico tratto in leggera salita del percorso: «Le gambe hanno girato bene, è stato un buon test in prospettiva – le parole del tornitore (originario di Dossena) più sgambettante d’Italia – . L’obiettivo sono i campionati italiani sui 42 km del mese prossimo a San Felice Circeo (provincia di Latina, ndr), li ho preparati sfruttando le vacanze natalizie per prepararmi sulla ciclabile tra Zogno e Piazza Brembana». Gradino più basso del podio per Antonino Lollo (Gav), con il più piccolo di casa Bonzi, Matteo, classe 1998, quarto. Sono stati poco meno di un migliaio (tra i vip si segnala la presenza di BergamoBomber Luca Messi) i partecipanti alla sedicesima edizione di un evento partito alle 9 in punto da via Mazzini, con colpo di pistola dato dal sindaco Francesco Bramani, i saluti sarcastici del presidente dei Runners Bergamo Mario Pirotta («Vi abbiamo portato anche la pioggia che mancava da un mese…») e la premiazione del promettente Nicola Morosini (Us Rogno) che ha ricevuto la targa alla memoria dell’indimenticato Franco Togni.