Obiettivo di Chiara Neviani sono i prossimi Mondiali di tiro dinamico sportivo: «L’emozione che provo a sparare è impagabile»

«Nel tiro dinamico sportivo si può gareggiare con diverse tipologie di armi, dalle pistole (come accade per me) ai fucili. Le stesse si possono differenziare anche per i congegni che vengono installati come le ottiche superiori (i cosiddetti punti rossi) oppure i mirini metallici per cui è necessario un tempo maggiore per acquisire il bersaglio e colpire. Per questo motivo non si possono paragonare a livello di classifica – spiega la tiratrice seriana -. Esistono quindi due campionati nazionali a cui si può partecipare oltre a una serie di gare invernali a cui si aggiungono poi gli impegni internazionali. Esistono infine una serie di classi di appartenenza, per cui una persona che inizia a sparare parte dalla classe D e, in base alla media di fine anno dei risultati, si può passare di classe. La più bassa è la D, ma pian piano si può risalire sino alla più importante, la Grand Master. Il risultato viene assegnato a chi fa la gara migliore e in base a quello poi la percentuale poi viene calcolata».