La rinascita di Mirko Nicoli, dall’incidente alle Paralimpiadi

«Di fatto non mi manca niente di prima. Era una vita diversa, nel senso che mi ero già improntato sulla classica esistenza destinata a tutti i ragazzi di provincia dove importante è costruire una famiglia e aver un lavoro stabile. Per me che sono sempre stato fuori dagli schemi, non dico che l’incidente sia stato un guadagno, però mi ha dato uno stimolo in più – sottolinea Nicoli -. Da judoka mi allenavo due o tre volte a settimana vivendo lo sport più come una passione che come un’attività agonistica. Quando ho invece iniziato a far paracanoa, mi sembrava di far chissà cosa. Dopotutto quando mi sono ritrovato a far attività agonistica, gli allenamenti sono diventati quotidiani e mi sono accorto di quanto impegno ci volesse. Inizialmente ero un po’ spaventato, ma essendo amante delle sfide, ho puntato su quello e sono riuscito a diventare un atleta».