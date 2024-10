Dall’antica Grecia alla Val Seriana: Giulio Anesa e il ritorno alla storica passione per il lancio del disco

«Ero arrivato a un punto in cui mi ero stancato di fare la vita di atleta. Può apparire affascinante, ma in realtà è molto impegnativa, non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico. Ormai non reggevo più le pressioni, motivo per cui ho deciso di abbandonare – spiega rammaricato Anesa -. Da quel momento non ho più visto giovani emergere nel panorama italiano, se si escludono Alessio Mannucci che è da tempo nel giro della Nazionale e altri due/tre atleti che però ormai hanno ventisei/ventisette anni. Dietro i giovani mancano e sinceramente non so dare una spiegazione a questo fenomeno. Si dice che l’atletica italiana non sia abbastanza incentivata, ma non ne sono sicuro».