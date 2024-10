«Bikila & Burghley. 1960, Olimpiadi di Roma», storia di un “passaggio di consegne” che ha rivoluzionato l’atletica leggera e il mondo intero

«L’Italia e Roma erano il palcoscenico ideale per il jet set mondiale che si ritrovava in quegli anni si ritrovava in via Veneto. Proprio per quell’occasione, per la prima volta la maratona non toccava lo Stadio Olimpico, partendo nel tardo pomeriggio e propiziando così la creazione di un palcoscenico iconico come la via Appia, illuminata da torce e con Bikila scalzo. L’atleta era poi etiope, originario di un paese colonizzato durante il fascismo proprio dall’Italia e sottoposto a stragi incredibili. Per questi motivi Bikila divenne ben presto un mito anche per gli italiani che accolsero con simpatia la sua vittoria, tanto da invitarlo come ospite d’onore dell’anteprima mondiale del film sulle Olimpiadi, presentata a Roma nel gennaio 1961 – ricorda il giornalista friulano – Oltre a lui nel libro sono presenti altri grandi protagonisti di quell’edizione dei Giochi, da Livio Berruti, indimenticato vincitore dei 200 metri, a Cassius Clay che trionfò nel pugilato, passando per Wilma Rudolph, che vinse tutte le gare di velocità femminile in pista. Insomma, personaggi che sono diventati dei miti anche fuori dal mondo dello sport e che mi hanno permesso di raccontare l’Italia della Dolce Vita».