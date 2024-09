Una “cowboy” in riva al Brembo: Camilla Doneda e il doppio trionfo agli Europei di monta americana

Forse non lo sapevate, ma è in Italia che ha origine a tutti gli effetti lo stile di vita dei cowboy con i butteri che in Maremma e nell’Agro Pontino si occupano della gestione degli allevamenti. La presenza di praticanti rimane comunque ridotta: «Nel nostro paese il movimento sta pian pianino crescendo. Ci sono quasi trentamila courter, però il livello più alto è in Germania e nel resto d’Europa. Gli italiani si spostano principalmente per Europei e altre tappe in quelle nazioni e tendenzialmente otteniamo buoni risultati – aggiunge Doneda -. Facendolo ormai per lavoro mi capita di montare più di un cavallo al giorno e questo mi consente di utilizzare più cavalli in gara. L’importante però rimane avere un rapporto fortissimo perché è una gara di precisione e, se non c’è feeling fra cavallo e cavaliere, non si riesce a rendere al meglio. Serve una routine continua, che porta a trovare i comandi più affini a entrambe entrando in gara e fare tutto senza che si veda».