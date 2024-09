Cinque atleti dell’ASD Tamburello Grassobbio protagonisti a Rimini: un ultimo posto che vale una vittoria

«L’idea è nata per provare a divertirci, cercando qualcosa di diverso. Ci siamo riusciti nonostante non siano stati i migliori. Anche se che abbiamo perso tutte le sfide, abbiamo trascorso un bel fine settimana – spiega Gerolamo Testa, allenatore della squadra – È il primo anno che affrontiamo questo campionato e per partecipare ci siamo allenati presso un bar di Grassobbio che proprio nel 2024 ha inaugurato un campo per paddle, tambeach, calcio a 5 e 7. Ci siamo preparati da giugno fino a inizio agosto, tuttavia non pensavamo fosse così complicato. Le altre squadre si erano preparate più di noi visto che, per esempio, Catania e Padova competono solo nel tambeach, mentre noi svolgiamo anche la stagione outdoor e indoor».