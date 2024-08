La storia Felix Carvajal e l’incredibile maratona di St.Louis

Mentre Lorz esulta per la finta vittoria, Hicks fa il suo ingresso nello stadio. Il pubblico ammutolisce. Hicks è cianotico in viso, lo sguardo è assente, come ipnotizzato, barcolla ripetutamente. Gli allenatori lo sorreggono e lo accompagnano fino il traguardo che taglia in seconda posizione. Subito dopo l’arrivo Hicks si accascia al suolo. Gli allenatori lo sollevano nuovamente di peso per fargli raccogliere gli onori di una folla nuovamente entusiasta. Mentre viene innalzato in trionfo tutti notano le gambe che continuano a muoversi nel vuoto come se stesse ancora correndo. I giudici, che nel frattempo hanno squalificato Lorz, non se la sentono di squalificare anche Hicks per essere stato sorretto dagli allenatori e gli consegnano la medaglia d’oro. Hicks, appena ricevuta la medaglia sviene. Viene repentinamente caricato in auto e trasportato d’urgenza in ospedale. Ci vorranno diversi giorni per rimetterlo in piedi. Hicks non parteciperà mai più a gare di corsa.