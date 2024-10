Skiroll, lo sport invernale che si pratica in estate

Eppure il principio degli skiroll è molto semplice: basta prendere un paio di aste, inserire sotto delle ruote con cui muoversi e il gioco è fatto. Chiaramente non è tutto così banale, però gli skiroll nascono come sostituzione degli sci da fondo quando la neve non c’è: «Come per il fondo, abbiamo due tecniche: l’alternato che prevede un movimento di spinta in avanti con un sistema di anti-ritorno inserito sulle ruote per evitare di scivolare e utilizzato principalmente in salita e il pattinato che prevede un movimento dei piedi verso l’esterno e consente di creare velocità in avanti senza che la ruota sia bloccata – racconta Epis – Esistono diverse gare che vanno dalla Supersprint (200 metri piani in pattinato che ricordano i 100 metri nell’atletica leggera) alla Team sprint che prevede prove maschili, femminile e miste; a cui si aggiungono le prove più lunghe in entrambe le tecniche. Nonostante ciò ho sempre avuto un amore innato per il pattinato, motivo per cui, se dovessi scegliere, punterei tutto su quello».