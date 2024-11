Mario Pirotta, una vita da Runners Bergamo: «Obiettivo non sono le vittorie, ma divertirci insieme»

«Nel 2003 ho seguito la prima ventiquattr’ore di corsa svoltasi nella nostra città e da lì mi sono detto che avrei dovuto far qualcosa, così l’anno successivo ho partecipato a una sei ore, mentre nel 2005 ho affrontato per la prima volta una gara lunga un giorno intero che mi è “costata” la prima convocazione in Nazionale. Da lì sono arrivati una serie risultati che non ritengo eclatanti, ma che mi hanno portato a conquistare tre titoli italiani – sottolinea Pirotta -. In quegli anni i Runners Bergamo erano appena nati, ma erano molto presenti essendo una società composta principalmente da amici che si trovavano per partecipare alle gare. Da una parte c’era una grande presenza di atleti al via, dall’altra un’elevata qualità, ottenendo così anche importanti vittorie. Purtroppo oggi sono rimasti in pochi a fare le ultramaratone, ma lo spirito di partecipazione è rimasto intatto visto che siamo ora in settecento e tendenzialmente non chiediamo risultati eclatanti. Il nostro spirito si basa ancora sulla partecipazione».