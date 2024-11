La carriera di Beppe Gualini nei rally avventura dalla Parigi-Dakar al Camel Trophy

Quelle difficoltà raccontate da Beppe si riferivano all’impossibilità di avere un percorso lineare da seguire, con indicazioni spesso approssimative e soprattutto un pronto intervento in caso di problemi meccanici o fisici che non era certezza. Rischi ben oltre il limite che un uomo qualunque possa prendersi, ma che proprio per questo motivo erano così attraenti. «Gareggiare senza traccia è la situazione più difficile. L’unico elemento per sapere dove andare è il Road Book, che non sono altro che una serie di note riguardanti il percorso da affrontare. In certi momenti però le tracce sparivano e per mantenere l’itinerario era necessario guardare una piccola bussola da poche lire che consentiva di mantenere l’orientamento. Per questo motivo, come spesso ho detto, per affrontare queste gare non serve soltanto la tenuta fisica, ma soprattutto quella mentale. A volte si arrivava in piena notte e si riprendeva alle 4 del mattino e senza la forza mentale, il ritiro era certo. Ho visto molti campioni del mondo abbandonare proprio per questo motivo e per questo ricordo ogni volta che, con il fisico e senza testa, a Dakar è impossibile arrivare. Al contrario invece c’è qualche speranza di farcela».