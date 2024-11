«Ho vinto un Giro (quasi)», Flavio Giupponi racconta le imprese del ciclismo Anni Ottanta

Nonostante Flavio non viva di rimpianti, pensando a quell’edizione della Corsa Rosa qualche dettaglio torna alle mente rafforzando la convinzione che quel Giro si poteva vincere se tutto fosse andato per il meglio: «Ho avuto un po’ di sfortuna nella cronoscalata al Monte Generoso perché avevo montato dei tubolari speciali per rendere la pedalata molto più scorrevole e migliorare così la performance. Purtroppo quel giorno piovve e quella tipologia di gomme rese la strada particolarmente scivolosa tanto da non riuscire ad alzarmi sui pedali per rilanciare la velocità a ogni tornante – ricorda il capitano della Malvox -. Il giorno prima di Corvara invece arrivavamo alle Tre Cime di Lavaredo. A causa del freddo sono andato in difficoltà e sono rimasto solo. Purtroppo Lech Piasecki, che mi avrebbe potuto aiutare rimanendomi vicino al tratto attorno al Lago di Misurina, non ce l’ha fatta e non ho potuto guadagnare secondi preziosi».