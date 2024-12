Mezza Maratona sul Brembo 2025: corsa, passione e memoria

Il direttivo dei Runners Bergamo ha voluto dedicare a lui questo riconoscimento, accogliendo le richieste degli amici e l’accordo della moglie Francesca (che Gio amava teneramente) e tenendo fede alla promessa fatta proprio un anno fa «Ti ricorderemo sempre – avevano scritto gli amici Runners - su tutti i traguardi che raggiungeremo, tu ricordati di noi quando correrai tra le nuvole». La targa dedicata a Gio vuole dimostrare quanto siano importanti, accanto ai risultati, anche la presenza in gara del Runners Bergamo, al di là della posizione di classifica. Non solo: quando non poteva correre, Giovanni si metteva a disposizione per fare il volontario. Un modo per dare la forza, lui che a volte non l’aveva neanche per lui, a chi stava correndo. La targa riporta una citazione di Marco Olmo «Nella corsa gli ultimi non sono certo meno degni dei primi. Anzi, per certi aspetti lo sono anche di più. Arrivano fino in fondo anche se sanno fin dall’inizio che non avranno mai una medaglia al collo»