Giorno della Memoria, guida agli eventi «per non dimenticare»

Una data incisa nella storia dell’umanità. Il 27 gennaio 1945 i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau vennero abbattuti. Per non dimenticare gli orrori della Shoah, in occasione del Giorno della Memoria sono tanti gli eventi per grandi e piccini che ci permetteranno in questi giorni di riflettere e coltivare la memoria di quanto avvenuto.