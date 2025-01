Nella rassegna «Fruitori di Speranza» di Bagnatica un percorso artistico che prova a dare voce all’indicibile

La rassegna si concluderà con il racconto orale di Luca Barachetti, che condividerà la sua esperienza di convivenza con una rara sindrome. Alternando narrazione, canzoni e letture, Barachetti inviterà il pubblico a riflettere su come trasformare una condizione di sofferenza in una vita comunque generativa. «Non è il solito monologo sulla malattia come occasione di crescita – precisa - Racconto la malattia come parte integrante di un percorso umano, non solo come un ostacolo o una sfida da superare. Ad esempio, la sindrome con cui convivo non è semplicemente un evento negativo, ma una condizione che ha influenzato il mio modo di percepire il tempo, le relazioni e il significato delle cose. In questo senso, cerco di narrare come anche la sofferenza possa trasformarsi in qualcosa di generativo, senza però negarne le difficoltà. La mia mancanza di speranza è uno dei motivi per cui ho accettato di lavorare su questa rassegna: viviamo un tempo in cui dobbiamo trovare punti di coincidenza tra visioni diverse».