L’intima bellezza dell’esistere: la luce della grazia nella poesia di Alessandro Ardigò

C’è un verso di David Maria Turoldo che recita così: «Con angoscia ti fuggo, / o Luce, ma sulla stessa / via sempre t’incontro». Per il teologo, il rapporto con il divino è qualcosa di doloroso ma anche di inevitabile. Allo stesso modo, in «Chiarissima luce», raccolta di poesie nonché quarta pubblicazione di Alessandro Ardigò, edita quest’anno da Compagnia editoriale Aliberti, la luce mostra tutta la sua imprescindibilità e, soprattutto, tutta la sua impalpabile ambiguità: è infatti perennemente impegnata in un incessante (quanto necessario) dialogo con l’oscurità e con la morte. Eppure, anche quando frutto di ineluttabile sofferenza, essa è elemento visibile, se così si può dire, di grazia incommensurabile. «Il mio libro si nutre di contrasti – spiega l’autore (dottorando in Studi filologici e linguistici presso l’Università di Bergamo) che, alle ore 18.30 di giovedì 28 novembre, alla libreria «Ubik» di Borgo Santa Caterina, presenterà la propria silloge – si vivifica e si tempra per mezzo della contraddizione e ciò appare in ogni suo singolo brano. I disegni in bianco e nero, da me ideati e posti esattamente al centro dell’opera, lo dimostrano ancor più concretamente: per far emergere la luce non si può far altro che scurire le parti in ombra».