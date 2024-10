«Quali soldi fanno la felicità?»: Annalisa Monfreda al festival di letteratura del lavoro

AM: Il tema del denaro era presente nel libro precedente un po’ come una questione non citata che tornava periodicamente negli studi per quel lavoro. Mi sono resa conto che stavo parlando di coppia, relazioni e società, ma sotto c’era un tema economico importante che non stavo affrontando. Questo libro mi ha permesso di indagare quel sistema. Il modello economico capitalista in cui viviamo funziona sul presupposto che nella coppia ci sia una persona dedicata completamente al lavoro e assorbita da esso. Quindi ci vuole un’altra persona che si occupi di tutto il resto, perché nessuno di noi può vivere lavorando in solitudine; abbiamo bisogno di una serie di servizi.

L’ingresso delle donne nel mondo del lavoro ha messo in crisi questo sistema che nasce all’inizio dell’Ottocento. Noi donne ci siamo entrate continuando a fare anche tutto il resto, il che ha portato a una svalutazione della nostra posizione. Veniamo pagate meno, perché viviamo in un modello in cui la donna si fa carico di tutto, di conseguenza, vale meno sul lavoro. Andare alla radice di questo modello è la chiave per riorganizzare la relazione di potere all’interno della coppia.