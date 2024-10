Con «Buon Tempo Festival» un autunno d’oro per chi ama la lettura

Giunta alla terza edizione, la manifestazione è un’occasione di incontro e divulgazione dedicata alla narrativa italiana contemporanea, che quest’anno ospiterà anche la vincitrice 2024 del prestigioso letterario «Premio Campiello», Federica Manzon con il suo «Alma» (Feltrinelli) in data ancora da definirsi (aggiornamenti sul sito ufficiale). Appuntamento da questa sera ai primi di dicembre nella Bassa bergamasca con presentazioni di libri, letture sceniche per adulti e libri per bambini che si animano grazie alle compagnie teatrali del territorio, accanto a visite guidate ai luoghi della cultura e a laboratori di illustrazione per i più piccoli, il tutto a ingresso libero.