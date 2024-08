Per ogni età c’è almeno un libro

Questo è il suo incipit: «C’era una volta un bambino che aveva sempre sete e voleva inventare un bicchiere d’acqua per poter calmare la sua sete in qualunque posto e in ogni momento. Era un bambino normale, che abitava in una casa normale, in un paese normale. E c’era anche un altro bambino, che doveva avere sempre sete di sangue, e voleva inventare un bicchiere di sangue per non dover vagare tutte le notti alla ricerca di un collo giovane e tenero in cui ficcare i denti, e per convincere i suoi genitori che era degno di loro. Era un bambino vampiro, che abitava in un castello di vampiri, non molto distante dal paese normale dove abitava il bambino normale». Entrambi i bambini partono dunque all’avventura poiché «[…] avevano letto abbastanza libri di fiabe per sapere che, quando si vuole qualcosa di speciale, bisogna mettersi in viaggio».