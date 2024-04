La «Fiera dei Librai» ospita (anche) i 12 autori finalisti del Premio Strega

Chiara Valerio presenta il suo romanzo « Chi dice e chi tace » (Sellerio), una «storia nera di personaggi, indagine su una provincia insolita, ritratto di donne in costante mutazione», come leggiamo nella sinossi. Tommaso Giartosio ci parla di « Autobiogrammatica » (minimum fax), un gioco di narrazione che esplora la vita come un percorso unico e condiviso, intrecciato con il linguaggio. « Dalla stessa parte mi troverai » è invece il libro di Valentina Mira, edito da SEM. Prende le mosse dalla strage di Acca Larentia del gennaio 1978 e dall’arresto nel 1987 di Mario Scrocca, per arrivare alla contemporaneità. Infine, Dario Voltolini presenta « Invernale » (La nave di Teseo), un memoir in cui l’autore ricorda e racconta la malattia e la morte del padre e il suo dolore.