Pagine, parole e incontri. La «Fiera dei Librai» è il labirinto in cui ritrovarsi

Mettere un libro in vetrina e accogliere chi non sa ancora che lo leggerà è solo l’ultimo passaggio del mestiere del libraio o della libraia. Dietro, oltre alla gestione dell’attività, c’è un lungo processo di ricerca e scelta: quanto spazio dare ai classici, quali best seller proporre, cosa non si può non avere in casa e quali titoli possono restare fuori dalla propria offerta. E ancora, cosa merita attenzione, anche se piccolo, quali case editrici grandi o piccole meritano di essere valorizzate per la loro proposta culturale. Sono tracce quelle che si trovano in una libreria, percorsi possibili in un labirinto di proposte e possibilità in cui incontrare personaggi, idee, spunti, storie e visioni capaci di spalancare passaggi segreti, illuminare la strada di casa, mostrarne di nuove o semplicemente farci scoprire nuovi modi di percorrerle. Un labirinto fatto sempre e comunque di persone, da incontrare e ascoltare alle presentazioni dei libri, attraverso il loro pensiero in saggi e biografie o facendo la conoscenza di personaggi, che pagina dopo pagina diventano sempre più reali e a cui affezionarsi.