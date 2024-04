Pier Vittorio Tondelli e il “magone” nella società dello spettacolo

Il libro d’esordio di Tondelli, «Altri libertini», nel 1980, anno della pubblicazione, aveva decisamente scandalizzato, per quei protagonisti che erano emarginati sociali, tossicomani, transessuali e omosessuali della provincia italiana, raccontati con un linguaggio autentico e senza fronzoli, fatto anche di turpiloqui. Il libro, a dispetto dei detrattori, ha vinto la sfida con il tempo, ed è in grado come pochi, ancora oggi, di restituire l’autenticità di un contesto culturale e sociale, delle sue “risonanze emotive”. Il libro si trasformò in un caso letterario per via del processo per oscenità e blasfemia e oltraggio alla morale a cui fu subito sottoposto l’autore, ne fu richiesto addirittura il sequestro. L’anno seguente Tondelli fu assolto, e il libro riprese a circolare liberamente.