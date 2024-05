«Caccia al testimone», in una Bergamo un po’ gotica e pulp il nuovo giallo di Fabio Paravisi

Stanlio e Ollio, Jake ed Elwood Blues, Bud Spencer e Terence Hill e, non certo ultimi, Asterix e Obelix: le citazioni, fra le pagine dei libri di Paravisi (raffinato cinefilo), si sprecano, contribuendo a rendere la trama (infarcita di colpi di scena e analessi) estremamente cinematografica e quasi metanarrativa. «Scrivo per divertirmi e per far divertire – afferma il giornalista – Per questo le mie trame sono pregne di leggerezza e umorismo. Un umorismo spiazzante, dagli esisti comici, capace, spesso, di virare verso salace ironia (grazie alla quale faccio l’occhiolino al lettore). C’è molto di Goscinny e Uderzo nei miei dialoghi. Per me, la cosa più bella e interessante, fra l’altro, è trovare l’umorismo nel dramma: quel che, del resto, ha sempre fatto la commedia all’italiana. Ciò che mi dà più fastidio, invece, è quando, raccontando una scena umoristica, si cerca di fare a tutti i costi i brillanti e gli spiritosi: se l’umorismo c’è, l’effetto viene di conseguenza. Buster Keaton insegna. Per quanto riguarda la letteratura (di genere giallo e non), mi rendo ben conto che ci sia un intero universo che mi precede (e che, proprio nelle mie opere, amo pure prendere un po’ in giro), ma, se devo per forza dire a chi mi ispiro, mi piace citare Georges Simenon, Raymond Chandler, Carlo Goldoni, Neil Simon e Pelham Grenville Wodehouse; per il cinema, direi Federico Fellini, Luigi Comencini, i fratelli Cohen e Aaron Sorkin».