Vanessa Roghi. Riscoprire Rodari per imparare a immaginare

Il giovane si chiamava Gianni Rodari e su questo avrebbe creato un intero sistema di pensiero e di insegnamento a bambini e bambine, raccogliendolo 35 anni dopo nella sua opera più importante, «La grammatica della fantasia», l’unico lavoro teorico in una vivace produzione letteraria in rima e in prosa, dove la fantasia è al potere, tra torte in cielo, pianeti di alberi di Natale, cani nell’armadio, cavalli parlanti e palazzi di gelato. Uscito nel 1973, il libro nasce dagli «Incontri con la fantastica» che Rodari aveva tenuto a Reggio Emilia l’anno prima con insegnanti, bibliotecari e operatori culturali e non è solo un manuale per inventare storie, ma è oggi riconosciuto come riferimento internazionale per chi si occupa di educazione alla lettura e letteratura per l’infanzia. Una pubblicazione che in realtà ha molto da dire anche agli adulti, tanto che il linguista Tullio De Mauro, uno dei massimi riferimenti dello studio della lingua italiana, lo inserisce tra i classici della storia culturale del paese.