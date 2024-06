«Baleno Festival»: la creatività della natura come atto di resistenza

Per chi desidera sporcarsi le mani, il laboratorio di ceramica «Basta un pizzico» di Susanna Alberti offre due sessioni: una per bambini dalle 15 alle 16.30 e una per adulti dalle 16.30 alle 18. Utilizzando la tecnica del “pizzico”, i partecipanti creeranno e personalizzeranno vasetti in ceramica, decorandoli con rilievi o incisioni. Perfetto per chi è alla prima esperienza con la ceramica.