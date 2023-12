V ia Guglielmo Longo è una via a senso unico. Una via fatta di macchine posteggiate a bordo strada, che probabilmente non attraverseresti mai se non per raggiungere Borgo Santa Caterina da via Suardi. Melania Giacometti non riesce ancora a spiegarsi cosa l’abbia conquistata in quello spazio senza numero civico, appena prima dell’11, dove lo scorso novembre ha aperto la sua Piccola Sartoria Panini .