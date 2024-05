A «UAU il festival» si impara che il gioco è «una faccenda molto seria»

Il gioco è relazione con il mondo. Quel mondo che abbiamo scoperto a poco a poco da bambini, con le mani sporche di terra o di pennarelli colorati. Il gioco è relazione con l’altro, con chi si presta insieme a noi a nascondersi in un parco, a dare vita a un pallone inanimato, a trasformarsi per qualche ora in un personaggio delle fiabe. Il gioco, infine, è relazione con sé stessi, perché immedesimandoci in qualcuno che non siamo (facciamo che io ero…), potremmo anche capire qualcosa in più di quello che siamo. Giocare è un atto fondamentale nella crescita dell’identità e del rapporto con il reale; è un’azione che si fa relazione, condivide la complicità e crea in noi uno specchio dell’Altro, formando la matrioska di quel grande gioco che è il mondo.