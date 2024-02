Un caffè nelle Officine Condor. La filosofia (del legno) di Lucio Bosio

Ogni progetto comincia da un bisogno e nel bisogno c’è una forte componente fortemente estetica. «Sono un sostenitore del partito “cerchiamo di fare un mobile come piace a te”. Il fatto di avere un momento di relazione in cui ci si scambia dei pareri, in cui mi racconti la tua storia, se vuoi, secondo me è fondamentale, perché poi il mobile te porti a casa tu. In più, il mobile non deve essere dimostrazione della mia perizia tecnica. Io sono uno strumento nelle tue mani. Se devo mettere qualcosa in casa tua, voglio che parli di te, e che in qualche modo ti rimandi a un’emozione, a un ricordo. Quello che vorrei è che il mio manufatto fungesse da veicolo mnemonico, che ti riportasse ad un’esperienza bella, leggera. Uno spigolo vivo, che possa richiamare la montagna, una gamba del tavolo tutta verde, memoria di un pomeriggio al parco».