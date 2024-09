«L’ordine apparente delle cose» di Lara Fremder: la parola dei figli che vince il silenzio dei padri

A questo passato ingombrante (e al dolore muto che la pervade) desidera dare un nome, desidera dare un senso. Per mezzo di un’incessante ricerca a ritroso e tramite il dissotterramento di quel che le è sempre stato taciuto, Rachele riuscirà a sancire un compromesso con sé stessa e con la sua storia, guadagnandosi, infine, un po’ di serenità e di pace. «L’ordine apparente delle cose», attraverso una scrittura agile e potente, è un libro sullo svelamento e sulla memoria, ma anche sul non detto che, come una malattia genetica, viene trasmesso dai genitori ai figli, sino a quando, a un certo punto dell’esistenza e quasi per caso, emerge in tutta la sua crudele brutalità. Del resto, la personale recherche di Rachele Zwillig non è voluta: accade. A squassare l’illusorio equilibrio di questi silenzi di sangue, alcuni oggetti che, come in un quadro di Giorgio Morandi, appaiono quasi pulsanti e ammiccanti: “madeleine proustiane” che interrogano il cuore della protagonista e che l’accompagnano, fatalmente, alla verità. A far da cornice al tutto, la Gerusalemme dei nostri giorni (con il fascino delle sue tante contraddizioni) o, per meglio dire, la Gerusalemme di prima del sette ottobre: data per la quale – spiega Fremder, che, scorsa domenica, ha presentato il volume allo Spazio Caverna – non se la sentirebbe, ora, di scrivere un testo come questo.