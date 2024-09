Il Festivaletteratura di Mantova torna in tutto il suo splendore

È questo sentimento di comunità che anima il Festivaletteratura di Mantova che, inaugurato oggi, giunge alla sua ventottesima edizione in splendida forma. Più di trecento, infatti, gli appuntamenti che, fino all’otto settembre, animeranno il festival e la città che fu dei Gonzaga e più di trecento gli ospiti nazionali e stranieri che interverranno: fra gli autori, anche il premio Nobel per la pace Maria Ressa e il premio Pulitzer Nathan Thrall, nonché Emmanuel Carrère, Olivia Laing e Peter Burke. «Il festival ha sempre avuto la capacità di creare comunità intorno a idee innovative, scoprendo voci originali e prestando attenzione ai tanti contesti in evoluzione – afferma Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia – Anche quest’anno, il programma dell’evento (che è sempre riuscito a trasformare la pagina scritta in un teatro di visioni) è molto ricco e in grado di coinvolgere i più giovani. Iniziative come i laboratori di lettura e ricerca offrono modalità uniche di confronto e interazione. E non è un caso che, in questa edizione, alle grandi piazze virgiliane si affiancheranno anche le aule scolastiche: in questi spazi, la letteratura si apre alla relazione, “liberando” nuovi racconti».