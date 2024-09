«Gaza davanti alla storia» di Enzo Traverso: in gioco ci sono i presupposti della nostra coscienza morale

Infine, la necessità di una sola possibile soluzione che contempli uno stato binazionale, una repubblica democratica chiamata Palestina in grado di garantire uguali diritti a tutti i suoi cittadini, ebrei, musulmani, cristiani. Che è poi il senso dietro lo slogan «From the river to the sea, Palestine will be free, «che la maggior parte dei media si ostina a definire antisemita» scrive l’autore. Eppure, spiega, è l’unica soluzione possibile per la pace. Nella capacità del mondo occidentale-liberale di superare le proprie contraddizioni per fare di quella pace una realtà giacciono i presupposti stessi della coscienza morale di cui, con così ostentato orgoglio, si fregia.