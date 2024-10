Per ogni età c’è almeno un libro (parte seconda)

«Il grido acuto proveniva da una minuscola faccia rossa, tutta occhi e bocca aperta in un fermo riso, d’un ragazzo a letto, in camicia bianca, seduto, ossia che spuntava col busto dall’imboccatura del letto come una pianta viene su da un vaso, come un gambo di pianta che finiva (non c’era segno di braccia) in quella testa come un pesce, e questo ragazzo-pianta-pesce […] si muoveva su e giù inclinando il busto a ogni “ghiii… ghi…” E il “gaa! gaa!” che gli rispondeva era d’uno che nel letto prendeva meno forma ancora […]». Nonostante i versi degli ospiti, la sofferenza del “Cottolengo” è una sofferenza muta, solitaria, senza catarsi: «Ogni cosa che accadeva nella corsia era separata dalle altre, come se ogni letto racchiudesse un mondo senza comunicazione col resto, salvo per i gridi che s’incitavano uno con l’altro, in crescendo, e comunicavano un’agitazione generale, in parte come un chiasso di passeri, in parte dolorosa, gemente». L’esperienza con la malattia spinge la mente del protagonista a una serie di rassegnate elucubrazioni, che hanno a che fare con la società e con la natura, con ciò che è giusto e con ciò che è sbagliato, con il progresso e con la responsabilità della procreazione.